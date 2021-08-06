В Карелии смягчили антиковидные ограничения

Карелия с 5 августа смягчила антикоронавирусные ограничения. Региону разрешили принимать туристов с паспортами иммунизации и размещать их в гостиницах. При этом ПЦР-тесты будут не нужны, сообщается на сайте правительства республики.

Паспорт иммунизации могут оформить учреждения, в которых коллективный иммунитет к COVID-19 сформировался минимум у 60% персонала. Тем не менее на туробъекты, не имеющие этого паспорта, послабление распространяться не будет. Им всё равно придётся спрашивать у путешественников результаты теста или же сертификат о вакцинации.

Кроме того, власти республики также сделали послабления для заведений общепита. Если раньше за столиком могли сидеть не больше пяти человек, то теперь это ограничение снято.

Тем не менее власти выдвинули новые рекомендации бизнесу. Работодателям посоветовали перевести на дистанционный формат работы тех, кто не болел коронавирусом, не имеет антител и не прививался. Это позволит защитить сотрудников.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия теперь способна справляться с ростом заболеваемости коронавирусом за четыре недели, когда раньше на это уходило два с половиной месяца.