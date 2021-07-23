Кардиолог рассказал, как остановить аритмию

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 столичного депздрава Андрей Сыров описал, какая дыхательная техника поможет остановить приступ аритмии. Информацией он поделился в интервью для радиостанции «Говорит Москва».

Сыров объяснил метод на примере наджелудочковой тахикардии, которая обычно появляется в молодом возрасте и продолжается всю жизнь.

Внезапно возникает, сердце стучит очень быстро, 150–160 ударов в минуту, и точно так же прекращается. Можно прервать этот приступ так называемым вагусным приёмом, когда человек делает глубокий вдох, задерживает дыхание и сильно натуживается, — сказал кардиолог.

Он рассказал, что хоть это и остановит приступ, эффективнее произвести абляцию — хирургическое лечение нарушений ритма с помощью электродов. Такой метод позволяет избавиться от аритмии совсем, и он надёжен на 90%.

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