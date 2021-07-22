Сердечников предложили обеспечивать бесплатными лекарствами

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил Минздраву расширить список сердечно-сосудистых заболеваний, при которых пациенты смогут бесплатно получать лекарства. Об этом пишет «Парламентская газета».

По мнению сенаторов, в этот перечень должны попасть ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, а также стентирование периферических артерий. Кроме того, предлагается продлить срок предоставления препаратов с двух до трёх лет.

Как отметила заместитель председателя Комитета Татьяна Кусайко, нужно также внедрять скрининг здоровья детей с момента рождения. По её мнению, это позволит своевременно выявлять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что правительство России увеличило выплаты на бесплатные лекарства для льготников, медизделия и лечебное питание для детей-инвалидов. С 18 июня сумма ежемесячных выплат составит 929,8 рубля. До этого россияне-льготники получали 886,4 рубля в месяц. Таким образом, индексация составила 43,4 рубля.