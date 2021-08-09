Кардиолог назвала симптомы «постковидного синдрома»

Симптомы, связанные с COVID-19, могут длиться более 12 недель после излечения. Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова перечислила их в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Мы видим в крови определённые изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов. — NEWS.ru) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки, — заявила она.

Лoцманова добавила, что медики смотрят на показатели свёртываемости крови, D-димeр, уровень электролитов и тропонина, гормоны щитовидной железы, витамин D.

Постковид можно выявить только при сдаче клинических анализов мочи и крови. Медик предостерегла россиян от самостоятельной диагностики «посткoвидного синдрома». По её словам, «лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть».

Ранее замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что острый период COVID-19 в среднем длится 18–19 дней. Восстановление после болезни может занимать до нескольких месяцев. Это зависит от тяжести инфекции, возраста пациента и наличия у него иных заболеваний наряду с коронавирусом.