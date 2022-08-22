Кардиолог назвал убивающие сердце привычки Кардиолог Серебрянский: курение и алкоголь токсически действуют на сердце

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Такие привычки, как курение, чрезмерное употребление алкоголя и кофе, а также переедание и недосып убивают сердечно-сосудистую систему, заявил кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский. Особенно подвержены сердечной недостаточности любители пива, рассказал он в беседе с «Москвой 24».

Бывает и так называемое пивное сердце и алкогольное поражение сердца в виде дистрофии миокарда. Бывает, сердце изменяется, его мышечные клетки как бы расползаются. Оно становится расширенным, больших объемов и больших размеров. Это называется дилатационная кардиомиопатия. Она приводит в конечном счете к сердечной недостаточности, — предупредил врач.

Серебрянский отметил, что курение, а также увлечение кофе может привести к аритмии. Кроме того, переедание и присутствие в рационе большого количества вредной пищи становятся причиной ожирения, которое ведет к поражению сердца и сердечной недостаточности.

Кардиолог напомнил о важности соблюдать режим сна, так как недосып нередко приводит к артимии. По его словам, сердце должно отдыхать в ночные часы, а вместо этого оно часто сокращается, что очень вредно. Специалист советует спать около 8 часов, ложиться и просыпаться в одно и то же время.

Юрий Серебрянский ранее сообщил, что головные боли, тяжесть в сердце, жажда, утомляемость являются признаками патологии — густой крови. Он подчеркнул, что она может стать причиной развития таких заболеваний, как аритмия, стенокардия, а также гипертония. При подозрении на густую кровь следует обратиться к специалисту и сдать анализ, посоветовал врач.