Кардиолог назвал отличительные признаки надвигающегося инфаркта Кардиолог Кондрахин: учащенное сердцебиение может быть предвестником инфаркта

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К отличительным предпосылкам инфаркта миокарда можно отнести учащенное сердцебиение и нехватку воздуха при любой физической нагрузке, заявил кардиолог Андрей Кондрахин в разговоре с Pravda.Ru. Он уточнил, что примерно за полчаса до приступа пациенты жалуются на сильную боль за грудной клеткой или в области живота.

Причём боль достаточно интенсивная, нестерпимая, очень мощная, она практически не снимается анальгетиками. Если инфаркт состоялся, боль утекает, а состояние стабилизируется, — отметил Кондрахин.

К числу других ярко выраженных признаков инфаркта кардиолог отнес ярко выраженную потливость и страх смерти. Подобные симптомы часто проявляются у людей с сахарным диабетом или заболеваниями сердечно-сосудистой системы, добавил Кондрахин. Чтобы оказать первую помощь человеку с инфарктом, следует вызвать медиков, дать пациенту обезболивающие препараты и максимально ограничить его движение, резюмировал врач.

Ранее терапевт Владислав Ледовский заявил, что существенно снизить риск возникновения инфаркта поможет физическая нагрузка. Он напомнил, что каждый человек в течение недели должен уделять либо 2,5 часа умеренным нагрузкам, либо 75 минут — интенсивным. Медик уточнил, что прогулки до работы и обратно не считаются.