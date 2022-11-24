«МВД знает»: объявленный в розыск Караулов рассказал о местонахождении Объявленный в розыск журналист Караулов заявил, что ждет операцию в Дубае

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Караулов

Объявленный в розыск журналист Андрей Караулов заявил «Газете.Ru», что «МВД прекрасно знает», где его искать. По его словам, он до сих пор находится в Дубае, где на днях у него должна состояться операция.

У МВД спросите, чего они дурака валяют. Они прекрасно знают, где я нахожусь. У них все медицинские документы на столе лежат. Спросите, чего они добиваются. Я жду операции так же. Мне вот сказали похудеть на 10 килограммов, я уже на 5 похудел, — сказал он.

Караулов добавил, что узнал об объявлении в розыск от своей супруги.

Мне жена сказала сегодня. Но не дознаватель, обратите внимание. Я вас прошу, зайдите на «КарауловLIFE», почитайте все, и если нужно, найдите там клевету. Если найдете клевету — я вам проставлю бутылку коньяка. Дело не в текстах. Еще раз: есть все медицинские адреса, по которым я сегодня нахожусь. Чего меня искать-то? — добавил он.

О том, что Караулов объявлен в федеральный розыск, 24 ноября сообщила «Медиазона» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Предположительно, поводом для преследования ведущего могло стать дело о клевете в отношении главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

В начале текущего месяца дома у Караулова прошел обыск в рамках расследования указанного дела. Сам журналист отметил, что проходит по нему в качестве свидетеля.