Капустные котлетки — хрустящее счастье без мяса!

Знаете, что делать, если в холодильнике завалялась квашеная капуста? Приготовьте из нее нежные котлетки — просто, вкусно и необычно! Это старинный рецепт из Вятки, где хозяйки умели готовить сытно из самых простых продуктов.

Такие котлетки хороши и как самостоятельное блюдо, и как гарнир. Подавайте их со сметанкой или любимым соусом — они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. А главное — можно обойтись даже без яиц!

Ингредиенты

Квашеная капуста — 300 г

Овсяные хлопья или манка — 1/2 стакана

Лук — 1 небольшая головка

Яйцо — 1 шт. (по желанию)

Соль — щепотка

Масло — для жарки

Капусту отжимаем, смешиваем с размоченными хлопьями и мелко нарезанным луком. Формируем котлетки и обжариваем до румяной корочки. Вот и вся премудрость! Хрустите на здоровье!

Кто сказал, что простое блюдо не может быть вкусным? Жареная картошка с грибами — это всегда праздник души и желудка!