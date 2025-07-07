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07 июля 2025 в 14:00

Капустные котлетки — хрустящее счастье без мяса!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что делать, если в холодильнике завалялась квашеная капуста? Приготовьте из нее нежные котлетки — просто, вкусно и необычно! Это старинный рецепт из Вятки, где хозяйки умели готовить сытно из самых простых продуктов.

Такие котлетки хороши и как самостоятельное блюдо, и как гарнир. Подавайте их со сметанкой или любимым соусом — они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. А главное — можно обойтись даже без яиц!

Ингредиенты

  • Квашеная капуста — 300 г
  • Овсяные хлопья или манка — 1/2 стакана
  • Лук — 1 небольшая головка
  • Яйцо — 1 шт. (по желанию)
  • Соль — щепотка
  • Масло — для жарки

Капусту отжимаем, смешиваем с размоченными хлопьями и мелко нарезанным луком. Формируем котлетки и обжариваем до румяной корочки. Вот и вся премудрость! Хрустите на здоровье!

Кто сказал, что простое блюдо не может быть вкусным? Жареная картошка с грибами — это всегда праздник души и желудка!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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