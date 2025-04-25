Капуста-переросток: как превратить долговязую рассаду в крепкую

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Ваша капустная рассада вытянулась, как подросток в переходном возрасте? Не беда! Это легко исправить простой пикировкой. Главное — действовать аккуратно и знать пару хитростей.

Возьмите стаканчики объемом 200–500 мл с дренажными отверстиями. Наполните их грунтом на треть, затем доставайте сеянцы с комом земли. Хитрость в том, что вытянувшийся стебель нужно уложить спиралькой и присыпать землей — так он даст дополнительные корни. После пересадки полейте теплой водой, но не переусердствуйте.

Первые дни держите рассаду при 15°C — это замедлит рост стебля и простимулирует корни. Если света мало, добавьте фитолампу (капусте нужно 12 часов света в сутки). Через неделю подкормите калием и фосфором — это как витамины для растений.

Такой способ не просто исправляет ситуацию, но и делает растения крепче. Вскоре ваша капуста превратится из «долговязого подростка» в крепкого «богатыря», готового к высадке в грунт. Главное — не паниковать при виде вытянувшейся рассады, а просто дать ей второй шанс!

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