Этот овощной гарнир затмит любое рагу — готовлю так, и про мясо все забывают мгновенно

Этот гарнир не нуждается в мясе. Он самодостаточен. Подайте его как самостоятельное блюдо с куском свежего хлеба — и гости будут в восторге. А если добавить к запеченной курице или рыбе — вообще звезда. Прямо в сотейнике на стол, посыпать свежим базиликом.

Что понадобится

400 г картофеля, 200 г моркови, 1 фенхель, 2 луковицы шалота, 1 лук-порей, 3 зубчика чеснока, 5 веточек свежего базилика, 3 ст. л. оливкового масла, 30 г сливочного масла, соль, черный молотый перец.

Как я готовлю

Картофель и морковь чищу, нарезаю крупными ломтиками. Шалот режу перьями, лук-порей — колечками. Чеснок раздавливаю ножом. Фенхель режу крупно.

В сотейнике с толстым дном (диаметр 24–26 см) разогреваю оливковое и сливочное масло. Кладу базилик и чеснок, прогреваю минуту, затем выбрасываю.

Выкладываю в ароматное масло все овощи. Обжариваю на слабом огне 5 минут, помешивая лопаткой.

Переставляю сотейник в духовку (если не жаропрочный — перекладываю в форму). Запекаю при 200 °C до легкой карамельной корочки.

Убавляю температуру до 90 °C, солю, перчу, аккуратно перемешиваю. Томлю еще 10–15 минут. Подаю прямо в сотейнике, посыпав свежим базиликом.