Капуста без дырок! Проще защиты для кочанов от вредителей не придумаешь

Капуста без дырок! Проще защиты для кочанов от вредителей не придумаешь

Самый простой способ защиты капусты от вредителей — установка тонкого нетканого укрывного материала. Этот метод создает физический барьер для бабочек-белянок, крестоцветных блошек и гусениц, сохраняя листья идеально чистыми.

Материал пропускает свет, воздух и воду, но не дает вредителям добраться до растений. Дополнительно по периметру грядки посейте укроп — его запах отпугивает насекомых. Раз в неделю приподнимайте укрытие для проветривания и осмотра растений.

Проще защиты для кочанов от вредителей не придумаешь. Такой способ на 100% экологичен, не требует химикатов и работает весь сезон. Когда кочаны начнут завязываться (для поздних сортов в августе), укрытие можно снять — плотные листья взрослых растений уже менее привлекательны для вредителей. Так вы получите капусту без дырок!

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