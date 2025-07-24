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24 июля 2025 в 06:45

Острая маринованная цветная капуста! Холодная закуска с характером

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острая маринованная цветная капуста! Холодная закуска с характером! Это простая и быстрая закуска с насыщенным вкусом. Хрустящие соцветия в пряной заправке с чесноком, имбирем и зеленью особенно хороши в охлаждённом виде. Отличный вариант к мясу или на закуску к напиткам.

Ингредиенты

  • Капуста цветная — 500 г
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Перец острый — 0,5–1 шт.
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Имбирь — 1 см
  • Лук — 1 шт.
  • Масло тёмное — 2 ст. л.
  • Сок лимона или винный уксус — 1 ст. л.
  • Горчица зерновая — 1 ст. л.
  • Петрушка — 0,5 пучка
  • Укроп — 0,5 пучка
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Перцы, чеснок, лук и имбирь мелко порубить. Зелень также мелко измельчить. Смешать в глубокой миске масло, специи, зелень, сок лимона и горчицу. Хорошо перемешать.
  2. Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить 5 минут. Выложить горячую капусту в заправку, хорошо перемешать. Перед подачей остудить в холодильнике не менее 2 часов. Но можно есть и горячей.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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