Острая маринованная цветная капуста! Холодная закуска с характером! Это простая и быстрая закуска с насыщенным вкусом. Хрустящие соцветия в пряной заправке с чесноком, имбирем и зеленью особенно хороши в охлаждённом виде. Отличный вариант к мясу или на закуску к напиткам.
Ингредиенты
- Капуста цветная — 500 г
- Перец болгарский — 1 шт.
- Перец острый — 0,5–1 шт.
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Имбирь — 1 см
- Лук — 1 шт.
- Масло тёмное — 2 ст. л.
- Сок лимона или винный уксус — 1 ст. л.
- Горчица зерновая — 1 ст. л.
- Петрушка — 0,5 пучка
- Укроп — 0,5 пучка
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Перцы, чеснок, лук и имбирь мелко порубить. Зелень также мелко измельчить. Смешать в глубокой миске масло, специи, зелень, сок лимона и горчицу. Хорошо перемешать.
- Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить 5 минут. Выложить горячую капусту в заправку, хорошо перемешать. Перед подачей остудить в холодильнике не менее 2 часов. Но можно есть и горячей.
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