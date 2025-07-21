Фуршетная классика! Вкуснейшие канапе с творожным кремом и голубикой

Фуршетная классика! Вкуснейшие канапе с творожным кремом и голубикой

Фуршетная классика! Вкуснейшие канапе с творожным кремом и голубикой. Это идеальная изысканная закуска для фуршета или романтического ужина! Нежный творожный крем, сладкая голубика и хрустящие хлебцы создают потрясающее сочетание вкусов и текстур. Собирается за 10 минут, но выглядит по-ресторанному эффектно!

Ингредиенты

Зерновой хлеб — 100 г

Обезжиренный творог — 100 г

Сметана 10% жирности — 2 ст. л. (50 г)

Соль — 1 щепотка (1 г)

Свежая голубика — 70 г

Базилик для украшения — по вкусу

Измельченные орехи для подачи — по вкусу

Приготовление

Приготовьте творожный крем: смешайте творог, сметану и соль до однородности. Для более изысканного вкуса добавьте немного лимонной цедры. Хлеб порежьте маленькими ломтиками. На слегка поджаренный хлеб или гренки нанесите тонкий слой творожного крема. Сверху выложите по несколько ягод голубики, слегка вдавливая их в крем. Закрепите композицию декоративными шпажками. Перед подачей украсьте листиками базилика и посыпьте измельченными орехами. Подавайте сразу, чтобы хлебцы сохранили хруст.

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