Фуршетная классика! Вкуснейшие канапе с творожным кремом и голубикой. Это идеальная изысканная закуска для фуршета или романтического ужина! Нежный творожный крем, сладкая голубика и хрустящие хлебцы создают потрясающее сочетание вкусов и текстур. Собирается за 10 минут, но выглядит по-ресторанному эффектно!
Ингредиенты
- Зерновой хлеб — 100 г
- Обезжиренный творог — 100 г
- Сметана 10% жирности — 2 ст. л. (50 г)
- Соль — 1 щепотка (1 г)
- Свежая голубика — 70 г
- Базилик для украшения — по вкусу
- Измельченные орехи для подачи — по вкусу
Приготовление
- Приготовьте творожный крем: смешайте творог, сметану и соль до однородности. Для более изысканного вкуса добавьте немного лимонной цедры. Хлеб порежьте маленькими ломтиками. На слегка поджаренный хлеб или гренки нанесите тонкий слой творожного крема.
- Сверху выложите по несколько ягод голубики, слегка вдавливая их в крем. Закрепите композицию декоративными шпажками. Перед подачей украсьте листиками базилика и посыпьте измельченными орехами. Подавайте сразу, чтобы хлебцы сохранили хруст.
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