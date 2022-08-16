Капитан ВМФ рассказал о козыре России, который она перенесет под воду Капитан первого ранга Гундаров: Россия перенесет козырь истребителя Су-57 под воду

Фото: Министерство обороны РФ

Россия будет усиливать подводный флот, используя концепцию, которую применяют в авиации, такое мнение в разговоре с «ПолитРоссией» высказал капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров. По его словам, речь идет об идее, схожей с тандемом Су-57 и БПЛА С-70 «Охотник».

Гундаров напомнил, что Центральное конструкторское бюро «Рубин» показало на выставке «Армия-2022», как видит возможное будущее ракетных подводных крейсеров стратегического назначения — концепт-проект ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Арктур». Одной из его основных особенностей станут подводные беспилотники, способные быстро обнаружить противника под водой. Однако такой крейсер может появиться не раньше середины второй половины XXI века.

«Арктур» — это концептуальный взгляд на развитие подводного атомного флота, — сказал Гундаров.

По мнению эксперта, несмотря на то что предложение «Рубина» сделать ракетный подводный крейсер более скрытным за счет граненой формы и безвальной энергетики в настоящее время не представляется реальным ни в одной стране мира, именно оно формирует будущее Военно-морского флота РФ.

Ранее стало известно, что Минобороны подписало контракты на поставку С-500, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ракет для «Искандера-М». Соглашение заключили с концерном ВКО «Алмаз-Антей».