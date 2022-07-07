Канделаки проводила Джонсона под песню Стаса Михайлова Канделаки проводила Джонсона в отставку под песню Стаса Михайлова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тина Канделаки

Российская журналистка Тина Канделаки отреагировала на сообщения об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Она опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из выступления певца Стаса Михайлова, в котором он поет: «Ну вот и все». К видеоролику Канделаки приложила подпись «Борис Джонсон сдался», которую вскоре заменила на «Джонсон согласился уйти в отставку».

В комментариях под публикацией некоторые подписчики Канделаки положительно отреагировали на новость об отставке Джонсона, отметив, что она может быть связана с поддержкой Украины.

Он улетел, но обещал вернуться. Его назначат послом Украины вместо Мельника, — заявил один из пользователей Сети.

Ранее Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Джонсон пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.