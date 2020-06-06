Канделаки объяснила, почему в Москве низкая смертность от коронавируса

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что смертность от коронавируса в Москве оказалась «лучше», чем в странах Европы, поскольку российская столица в момент прихода коронавируса оказалась готовой к эпидемии.
Так она в своём Telegram-канале отреагировала на исследование Минюста России. В нём говорится, что противоэпидемические меры столичных властей были обоснованными.
Нам, наверное, рано подводить итоги этой работы в целом, поскольку эпидемия ещё не закончилась. В то же время мы уже знаем, что пик заражений (а значит, и пик нагрузки на больницы) Москва встретила полностью мобилизованной, — говорится в сообщении Канделаки.
Она добавила, что нельзя не забывать о тех, кто работал в экстремальных условиях, благодаря кому не случилось «настоящей катастрофы».
Ранее NEWS.ru сообщал, что в начале мая Тина Канделаки выступила с критикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко за намерение провести военный парад. По её словам, в период пандемии это необдуманный поступк. Она назвала Лукашенко «отличным персонажем для собрания сочинений Достоевского».
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