Канделаки объяснила, почему в Москве низкая смертность от коронавируса

https://static.news.ru/photo/73c33fe0-a869-11ea-b79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что смертность от коронавируса в Москве оказалась «лучше», чем в странах Европы, поскольку российская столица в момент прихода коронавируса оказалась готовой к эпидемии.

Так она в своём Telegram-канале отреагировала на исследование Минюста России. В нём говорится, что противоэпидемические меры столичных властей были обоснованными.

Нам, наверное, рано подводить итоги этой работы в целом, поскольку эпидемия ещё не закончилась. В то же время мы уже знаем, что пик заражений (а значит, и пик нагрузки на больницы) Москва встретила полностью мобилизованной, — говорится в сообщении Канделаки.

Она добавила, что нельзя не забывать о тех, кто работал в экстремальных условиях, благодаря кому не случилось «настоящей катастрофы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в начале мая Тина Канделаки выступила с критикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко за намерение провести военный парад. По её словам, в период пандемии это необдуманный поступк. Она назвала Лукашенко «отличным персонажем для собрания сочинений Достоевского».