Канделаки раскритиковала Лукашенко за желание провести парад Победы

Телеведущая Тина Канделаки выступила с критикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она назвала его «отличным персонажем для собрания сочинений Достоевского».
Александр Григорьевич — отличный персонаж для собрания сочинений Достоевского. Ну хорошо, придёт на парад 1000 человек. Ну заболеет 10. Ну умрет 1. Зато — никто не струсил! И говорить с серьёзным лицом о том, что вот, «люди за нас умирали», давайте соберёмся в их память, — заявила Канделаки в своём Telegram-канале.
По её словам, не следует совершать необдуманных поступков в период пандемии.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко объяснил, почему не может отменить парад в День Победы.
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