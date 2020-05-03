Канделаки раскритиковала Лукашенко за желание провести парад Победы

https://static.news.ru/photo/7e5df13e-8d70-11ea-9dbd-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: tina_kandelaki/instagram.com

Телеведущая Тина Канделаки выступила с критикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она назвала его «отличным персонажем для собрания сочинений Достоевского».

Александр Григорьевич — отличный персонаж для собрания сочинений Достоевского. Ну хорошо, придёт на парад 1000 человек. Ну заболеет 10. Ну умрет 1. Зато — никто не струсил! И говорить с серьёзным лицом о том, что вот, «люди за нас умирали», давайте соберёмся в их память, — заявила Канделаки в своём Telegram-канале.

По её словам, не следует совершать необдуманных поступков в период пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко объяснил, почему не может отменить парад в День Победы.