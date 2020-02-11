https://static.news.ru/photo/cc721686-4cb4-11ea-8ee8-fa163e074e61_660.jpg Александра Новикова Фото: alexandra.joykova/facebook.com

Пользователи соцсетей вступились за ведущую ГТРК «Камчатка» Александру Новикову, рассмеявшуюся во время записи сюжета о повышении дотаций льготникам.

Рассказывая о предоставлении дополнительных средств на путёвки в санаторий, Александра не смогла сдержать смех. Видео попало в Сеть и вызвало скандал. В Instagram самой ведущей её реакцию назвали «адекватной».

В правительство тебя надо или в депутаты льготы устанавливать. Молодец, — написал пользователь под ником bukmeker1970.

Мы с вами, Александра! От таких прибавок всем либо ржать, либо плакать хочется! — заметил другой подписчик.

Скандальное видео прокомментировал директор камчатского филиала ВГРТК Алексей Костылев. По его словам, имя человека, который выложил ролик в Сеть, руководству телеканала уже известно. Он добавил, что меры по поводу случившегося уже приняты, однако это не значит, что они направлены в отношении журналистки. На данный момент Александра Новикова продолжает работать на канале, писал NEWS.ru.