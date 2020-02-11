Пользователи соцсетей вступились за ведущую ГТРК «Камчатка» Александру Новикову, рассмеявшуюся во время записи сюжета о повышении дотаций льготникам.
Рассказывая о предоставлении дополнительных средств на путёвки в санаторий, Александра не смогла сдержать смех. Видео попало в Сеть и вызвало скандал. В Instagram самой ведущей её реакцию
В правительство тебя надо или в депутаты льготы устанавливать. Молодец, — написал пользователь под ником bukmeker1970.
Мы с вами, Александра! От таких прибавок всем либо ржать, либо плакать хочется! — заметил другой подписчик.
Скандальное видео прокомментировал директор камчатского филиала ВГРТК Алексей Костылев. По его словам, имя человека, который выложил ролик в Сеть, руководству телеканала уже известно. Он добавил, что меры по поводу случившегося уже приняты, однако это не значит, что они направлены в отношении журналистки. На данный момент Александра Новикова продолжает работать на канале, писал NEWS.ru.
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