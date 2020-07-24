Калининградец повредил машину соседки из-за забравшихся на балкон котов

https://static.news.ru/photo/83533bba-cdce-11ea-b641-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Жителя Калининграда обвинили в том, что он выбросил строительный мусор с крыши пристройки на соседский автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что с заявлением о повреждении автомобиля к участковому обратилась хозяйка Mitsubishi Lancer. Она оценила нанесённый ущерб в 26 тысяч рублей.

Расследование показало, что к инциденту причастен 68-летний местный житель, у которого с хозяйкой автомобиля вышел конфликт. Оказалось, что автолюбительница оставляла машину рядом с пристройкой к дому, из-за чего местные коты по транспортному средству забирались на крышу пристройки, откуда проникали на балкон подозреваемого.

Мужчина, с его слов, неоднократно просил заявительницу парковаться в другом месте, однако женщина игнорировала его просьбы, — цитирует РИА Новости сообщение.

Мужчина не выдержал, выбрался на крышу пристройки и смёл камни и куски штукатурки на автомобиль. Теперь ему угрожает уголовное дело за порчу чужого имущества. Он может получить до двух лет лишения свободы.

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