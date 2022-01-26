Ближе к Европе: как в России вводили григорианский календарь

После прихода к власти в 1917 году большевиков в стране началось множество реформ. Одна из них — переход от юлианского на григорианский календарь. Новый закон приняли 26 января 1918 года. К тому моменту подобную систему использовали в большинстве стран Европы. Разница в летоисчислении создавала неудобства в общении с другими государствами. NEWS.ru рассказывает, как проходила календарная реформа и зачем она была нужна.

Декрет о введении в РСФСР западноевропейского календаря был принят Советом народных комиссаров. В начале 1918 года Советская Россия перешла на новое летоисчисление. Даты, соответствующие старому календарю, стали называть старым стилем, а новому — новым стилем. Разница между ними составила 13 дней. То есть Новый год по предыдущему летоисчислению праздновали бы не 1 января, а 13-го. Так в России появился один из самых парадоксальных праздников старый Новый год.

Юлианским календарём пользовались в мире с X века. Его ввёл ещё в Древнем Риме Гай Юлий Цезарь. В России эту систему внедрил император Пётр I в 1700 году. Согласно этому летоисчислению, средняя продолжительность года составляла 365 суток и 6 часов. Астрономический солнечный год же длится 365 суток 5 часов и 48 минут. Юлианский год был длиннее астрономического на 11 минут и 14 секунд. Этот календарь немного отставал от реальной смены лет. С годами эта разница стала значительной. К середине XVI века «пропасть» составила уже 10 суток.

По этой причине в 1582 году римским папой Григорием XIII эта разница была ликвидирована. Тогда решили, что сразу после 4 октября будет идти 15 октября. Новую систему летоисчисления назвали по имени папы, который её принял. Так календарь стал григорианским. Европа переходила на новую систему постепенно, это заняло несколько веков. Сначала реформа прошла в католических странах, затем в протестантских. Ближе к XX веку на григорианский календарь перешли жители азиатских и православных стран.

Россия приняла новую систему одной из последних в Европе. Хотя на протяжении XIX–XX веков подобные предложения высказывались в научном сообществе. Но действующая власть их отвергала. Это было связано с позицией Русской православной церкви, которая относилась к григорианскому календарю отрицательно. А православие было в царской России государственной религией. Жизнь в российской глубинке была ориентирована на церковный распорядок года. Ему действующий в стране календарь полностью соответствовал. Реформа внесла бы изменения в традиционный уклад российских жителей. Этого никто не хотел.

Russian Look/Global Look Press

После Октябрьской революции жизнь в России круто изменилась. Весь прежний мир был разрушен до основания. Церковь перестала играть значимую роль в жизни общества. Впервые вопрос о переходе на новый календарь был вынесен на заседание Совнаркома 16 ноября 1917 года. Через два месяца было принято окончательное решение. Переход осуществили быстро и одномоментно. Хотя были предложения сделать это более плавно: в течение 13 лет. Календарная инициатива большевиков получила поддержку даже их политических противников. Большинство сошлись во мнении, что реформа назревала давно.

Русская православная церковь не стала переходить на новый стиль и поныне пользуется юлианским календарём. Но некоторые православные церкви этот переход осуществили.

В мае 2019 года депутаты от ЛДПР предложили вернуть в России летоисчисление по юлианскому календарю. В пояснительной записке авторы написали, что юлианский календарь использовался в нашей стране со времён Крещения Руси, а в связи с переходом на григорианский многие исторические события стали обозначать двойной датой — по старому и по новому стилю. Инициатива не прошла, потому что не получила поддержки.

Вернуть старый календарь в 2018 году предлагал первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков. По его мнению, это путь к возвращению в Россию утраченных «традиционных ценностей».