11 апреля 2026 в 08:30

Как я мог не знать об этом рецепте!? Острый паштет-сэндвич с хрустящим тофу — о бургерах можно забыть

Этот сэндвич — мастерство контрастов. Нежная кремовая основа из паштета, упругий обжаренный тофу, хрустящие свежие и маринованные овощи — каждый компонент играет свою роль.

Что понадобится

Для маринованных овощей: морковь — 1 шт., дайкон — 150 г, соль — 1 ч. л., яблочный уксус — 100 мл, сахар — 2 ст. л., вода — 100 мл.

Для сэндвича: булочки для хот-догов — 2 шт., нутово-свекольный паштет — 4 ст. л., тофу твердый — 200 г, соевый соус — 1 ст. л., соус сладкий чили — 2 ч. л., огурец — 0,5 шт., кинза — несколько веточек, хлопья перца чили — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л., майонез постный — для подачи.

Как готовлю

Для маринада нашинкуйте морковь и дайкон тонкой длинной соломкой, перетрите с солью и оставьте на 30 минут.

В сотейнике смешайте уксус, сахар и воду, прогрейте до полного растворения сахара, не доводя до кипения, и охладите.

Отожмите овощи, переложите в банку, залейте остывшим маринадом и уберите в холодильник минимум на сутки.

Тофу обсушите, нарежьте ломтиками толщиной 7–8 мм и обжарьте на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Смешайте соевый соус с соусом чили и полейте этой смесью горячий тофу. Булочки разрежьте вдоль, не прорезая до конца, и слегка подрумяньте на сухой сковороде или в тостере.

Смажьте внутренние стороны булочек паштетом и майонезом. На нижнюю часть выложите маринованные овощи, ломтики свежего огурца, обжаренный тофу, листья кинзы и посыпьте хлопьями чили.

Накройте верхней частью булочки, слегка прижмите и сразу подавайте.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа официальная причина гибели пропавших на Камчатке туристов
Семья попыталась необычным способом провезти ребенка в Диснейленд
Стало известно, какая погода ожидается на Пасху в Москве
Раскрыта стоимость семейного праздничного стола на Пасху
Сальдо раскрыл, как Украина может обзавестись ядерным оружием
Названы регионы с самыми высокими зарплатами для дизайнеров
В российском порту арестовали иностранный грузовоз
Аргентина выдала России похитившего полмиллиона рублей мошенника
Двоих фигурантов дела о квартире Долиной ранее уже судили
На тайные переговоры в Исламабаде прибыли высокие гости из Вашингтона
Во Владикавказе возобновили разбор завалов на месте взрыва склада
Трансформатор загорелся в российском регионе из-за атаки ВСУ
Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед Пасхой
Война в Иране разогнала инфляцию в США
Синоптик рассказала, в каких регионах России будет теплее всего в выходные
Бывший посол раскрыл, кто может разрушить перемирие между США и Ираном
Поимка шпиона Платона Обухова стала крупнейшим фиаско британской MI6
Москалькова раскрыла, когда с Украины вернутся последние курские заложники
Компания по созданию спецэффектов подала в суд на театр Надежды Кадышевой
В Крыму назвали «самую большую гарантию» мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

