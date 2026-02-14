Зимняя Олимпиада — 2026
Как вернуть вкус старой картошке — простой кухонный трюк с луком и другими привычными продуктами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В конце зимы запасам картофеля уже несколько месяцев, и клубни теряют вкус и аромат. Но есть простой способ сделать их снова аппетитными, не тратя деньги на новые продукты. Этот лайфхак использует обычные ингредиенты, которые найдутся на каждой кухне, и помогает вернуть картофелю нежность и насыщенный вкус.

Секрет — репчатый лук. Возьмите одну луковицу среднего размера, разрежьте на половинки и положите в кастрюлю вместе с очищенным картофелем. Во время варки лук отдаст аромат воде, и картофель впитает его сладковатый привкус. Для усиления вкуса можно добавить пару зубчиков чеснока, лавровый лист или кусочки моркови — все это делает бульон более насыщенным и маскирует недостатки старых клубней.

Чтобы картофель не развалился, добавьте столовую ложку уксуса на литр воды. А чтобы ускорить приготовление и придать лёгкую маслянистость, положите кусочек сливочного масла прямо в кипящую воду. Такой простой способ позволит даже старой картошке стать вкусным и ароматным гарниром.

Ранее сообщалось, что если вам надоело однообразное меню, приготовьте голубцы в азиатском стиле — они порадуют сочностью и пикантным вкусом, а процесс приготовления не отнимет много времени.

