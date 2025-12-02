Как вернуть кранам зеркальный блеск без химии: два простых способа, которые работают лучше дорогих средств

Как вернуть кранам зеркальный блеск без химии: два простых способа, которые работают лучше дорогих средств

Белые разводы на кранах появляются почти сразу, и обычная вода быстро превращает сантехнику в непривлекательную картину. Но вовсе не обязательно покупать дорогую химию — дома есть подручные средства, которые вернут кранам сияние и блеск без риска поцарапать поверхность. Эти методы просты, безопасны и удивительно эффективны.

Первый способ — обычная зубная паста. Нанесите немного пасты на мягкую губку или тряпку и аккуратно протрите кран круговыми движениями. Паста мягко снимает известковый налет, не оставляя царапин, и поверхность сияет как новая. Второй метод — лимон с солью и уксусом.

Разрежьте лимон, посыпьте срез солью и протрите кран, затем протрите тканью, смоченной уксусом. Кислоты растворяют минеральные отложения, а соль действует как мягкий скраб. В результате краны становятся идеально чистыми и блестящими, словно только что установлены.

Ранее сообщалось, что постоянное журчание воды в унитазе знакомо многим и способно вывести из себя. Чаще всего виновата резиновая прокладка, которая со временем теряет эластичность и перестает плотно прилегать. Решить эту проблему можно легко и быстро, не тратя деньги на вызов мастера.