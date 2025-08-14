Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 18:27

Как убрать жир без химии: секретная паста из двух кухонных ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали тратить силы на оттирание застарелого кухонного жира, а бытовая химия вызывает сомнения? Есть безопасный и доступный способ, который работает не хуже магазинных средств.

Всё, что нужно, — две столовые ложки растительного масла и столько же пищевой соды. Смешайте их в неметаллической ёмкости до получения густой однородной пасты.

Как применять:

  1. Нанесите смесь губкой на загрязнённые участки кухонных шкафов.
  2. Оставьте на 30 минут, чтобы ингредиенты подействовали.
  3. Протрите обработанные места чистой влажной губкой.

За это время сода и масло разрушат сцепление жирового налёта с поверхностью. Липкий слой сойдёт легко, без интенсивного трения и риска поцарапать мебель.

Метод подходит для любых фасадов, не вредит коже рук и не требует покупки дорогих чистящих средств.

После такой обработки шкафы будут выглядеть так, будто их почистили профессионалы, а вы сэкономите и время, и деньги.

Повседневная одежда, скатерти, постельное белье — все это рано или поздно «обзаводится» пятнами. Некоторые загрязнения удаляются легко, а вот другие превращаются в настоящую проблему.

уборка
чистота
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
