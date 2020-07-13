Автоэксперт рассказал, как спасти автомобиль от жары

https://static.news.ru/photo/008e12e4-c4f1-11ea-b412-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тёмный салон автомобиля нагревается на жарком летнем солнце быстрее, чем светлый. Однако материал внутренней обивки не имеет значения, заявил автоэксперт Максим Ракитин. Разница лишь в степени нагревания: например, кожа греется сильнее.

Он назвал мифом утверждения о том, что под прямыми лучами солнца краска на автомобиле может «поплыть». Современным покрытиям, по его словам, солнце не страшно, зато некоторые виды пластика от длительного воздействия экстремальных температур внутри машины могут пострадать.

Вместе с тем, уточнил эксперт, не следует оставлять в салоне потенциально огнеопасные предметы, такие как зажигалка и её подобные.

Помимо того, когда вы садитесь в горячий автомобиль, вам просто может стать плохо. Каждый человек воспринимает жару по-своему, а в автомобиле, стоящем на 35-градусной жаре, температура внутри может достигать 70-80 градусов в зависимости от цвета автомобиля, — цитирует Ракитина Радио Sputnik.

Самый доступный, простой и понятный способ укрыть автомобиль от прямого солнца — светоотражающий экран, посоветовал автоэксперт.

Вместе с тем, подчеркнул он, накрывать автомобиль чехлом — неэффективное предубеждение. Так он, наоборот, превратится в парник. Мокрая тряпочка — тоже «старый дедовский способ». Единственный случай, когда имеет смысл полностью укрыть автомобиль, это обещанный синоптиками град. Так можно будет минимизировать последствия и сохранить металл.

Ранее, как писал NEWS.ru, теледоктор Геннадий Малахов дал советы, как пережить жару. По его словам, при сильной жаре человеку стоит обратить внимание на общее состояние организма и следить за рядом факторов, свидетельствующих о возможной опасности. Об опасности могут свидетельствовать головные и сердечные боли, а также повышенное давление. Кроме того, могут нарушиться координация движения и мыслительные процессы.