Как понять что клубника будет сочной и сладкой — эксперт дала подсказку

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Сочная и сладкая клубника — настоящий летний десерт, но не всегда купленные ягоды оправдывают ожидания. Эксперт по ягодам Марина Леонидова раскрыла несколько простых способов определить сладость клубники еще при покупке.

Первое, на что стоит обратить внимание, — аромат. Настоящая спелая клубника пахнет интенсивно даже на расстоянии. Если ягода не издает характерного сладкого запаха, скорее всего, она будет безвкусной.

Цвет — второй важный показатель. Идеальная клубника должна быть равномерно красной, без белых или зеленых пятен у плодоножки. Но важно помнить: слишком темный, бордовый оттенок часто указывает на перезрелость.

Осмотрите семена — у сладких ягод они должны быть слегка выпуклыми и золотистыми. Плоские или зеленоватые семена — признак недозрелости.

Размер не влияет на сладость, а вот форма важна — выбирайте симметричные ягоды без вмятин. Если клубника продается в прозрачной упаковке, проверьте, нет ли внутри конденсата — влага приводит к быстрой порче, советует эксперт.

И главный секрет: хвостик. У только что сорванной сладкой клубники листики у плодоножки свежие, зеленые и легко отделяются. Эти простые подсказки помогут вам выбирать по-настоящему сладкую клубнику, которая порадует вкусом и ароматом.

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