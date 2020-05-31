«Как будто битами били»: Елена Воробей рассказала о симптомах при COVID-19

https://static.news.ru/photo/9934e6fe-a3c6-11ea-bc22-fa163e074e61_660.jpg Фото: vorobei_elena/instagram

Актриса Елена Воробей призналась, что получила положительные результаты теста на коронавирус, но не сообщала раньше, так как не хотела расстроить своего отца-«сердечника».

Артистка поблагодарила всех, кто помогает ей «выкарабкаться» добрым словом или советами, и призвала своих подписчиков обращаться в больницу, если у них поднимется высокая температура, потому что это создаёт опасность тромбоза при коронавирусе.

Воробей сообщила , что симптомы заболевания выражены у неё довольно сильно, в частности, ночью её мучили лихорадка и мышечные боли. Однако никаких специфических проявлений вируса она не заметила. Теперь актрисе предстоит сделать компьютерную томограмму лёгких, чтобы узнать, есть ли у неё пневмония.

Ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал. Всё тело болело так, как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждём-с, боремся, — поделилась артистка.

Как писал NEWS.ru ранее, российский тренер по современному пятиборью Валерий Ильин скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья. По её данным, причиной смерти специалиста стала коронавирусная инфекция.

По последним данным, в РФ заболели коронавирусом 406 066 человек, зарегистрировано 4699 смертей от осложнений течения заболевания, выздоровели 172 111 человек.