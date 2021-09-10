Рамзан Кадыров получил новый орден

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили за вклад в развитие здравоохранения. Он получил орден «Авиценна». Об этом в своём Instagram сообщил глава Минздрава республики Эльхан Сулейманов.
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров удостоен высшей награды общественного признания — ордена «Авиценна» за многолетний вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук в Чеченской Республике, — написал министр.
Награждение состоялось на церемонии открытия Северо-Кавказского форума терапевтов, который проходит в Чечне. Орден Кадырову передали глава Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН Анатолий Мартынов и главный внештатный специалист-пульмонолог ЦФО России Андрей Малявин.
Сулейманов заявил, что Кадыров вносит «неоценимый вклад» в улучшение системы охраны здоровья, условий оказания медпомощи населению, а также в повышение качества и продолжительности жизни граждан.
Министр добавил, что сам удостоился ордена Гиппократа. Кроме того, награды получили специалисты Минздрава Чечни, отличившиеся медработники со всей республики и региональное отделение ВОД «Волонтёры-медики».