Рамзан Кадыров получил новый орден

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Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили за вклад в развитие здравоохранения. Он получил орден «Авиценна». Об этом в своём Instagram сообщил глава Минздрава республики Эльхан Сулейманов.

Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров удостоен высшей награды общественного признания — ордена «Авиценна» за многолетний вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук в Чеченской Республике, — написал министр.

Награждение состоялось на церемонии открытия Северо-Кавказского форума терапевтов, который проходит в Чечне. Орден Кадырову передали глава Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН Анатолий Мартынов и главный внештатный специалист-пульмонолог ЦФО России Андрей Малявин.

Сулейманов заявил, что Кадыров вносит «неоценимый вклад» в улучшение системы охраны здоровья, условий оказания медпомощи населению, а также в повышение качества и продолжительности жизни граждан.

Министр добавил, что сам удостоился ордена Гиппократа. Кроме того, награды получили специалисты Минздрава Чечни, отличившиеся медработники со всей республики и региональное отделение ВОД «Волонтёры-медики».

Ранее Кадыров был награждён золотой медалью имени Н. Н. Блохина за выдающиеся заслуги в области развития медицины. В общей сложности он является обладателем свыше 60 различных российских наград.