Кадыров заявил, что Навальному нельзя трогать Коран

https://static.news.ru/photo/5878becc-9ce2-11eb-925b-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Осуждённый на 2,5 года оппозиционер Алексей Навальный — исламофоб, который пытается использовать Священное Писание в своих политических целях. Также он обязательно будет цитировать Коран для провокаций. Такое мнение высказал чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Ранее стало известно, что Навальный подал в суд на ИК-2 из-за отказа дать ему Коран, который он привёз. Дело в том, что в колонии ему не дают читать книги, которые он взял с собой, — всю литературу проверят на экстремизм.

Как отметил Кадыров, в прошлом оппозиционный деятель неоднократно оскорбительно высказывался в отношении мусульманок, выступал против мусульманских инициатив. А сейчас Навальный, заявляя о Коране, старается «реабилитироваться дешёвым способом». Политик подчеркнул, что заключённые могут читать Коран, если искренне раскаиваются в содеянном и желают принять ислам. Однако к Навальному это не относится. Его «грязным рукам» недозволительно трогать эту книгу, считает лидер Чечни.

Таких продажных подстрекателей, не имеющих моральных ценностей и уважения к культуре и религии, носящих маску искренности и целомудрия, мы уже видели в республике и знаем их методы саботажа. Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, Навального перевели из медицинской части обратно в отряд.

Оппозиционер заявил, что администрация исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание, угрожает начать принудительное кормление после того, как он 31 марта объявил о голодовке.