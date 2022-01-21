Кадыров прокомментировал ситуацию с похищением жены экс-судьи ВС Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что местные полицейские осуществили привод Заремы Мусаевой, супруги федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, в качестве свидетеля в рамках закона РФ. Это было сделано после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Ранее ряд СМИ сообщил о якобы попытке похищения в Нижегородской области Янгулбаева и его супруги.

Правоохранительные органы на совесть выполняют свою работу, а кучка, именуемая себя «правозащитниками», скулит о нарушении закона. Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ, — сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, после того, как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения.

Кадыров также обратился в Верховный суд России с просьбой принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей.

Обращаюсь к Верховному суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его, — добавил он.

Янгулбаев ранее обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с заявлением о том, что история с похищением его жены является правдой. Ранее официальный представитель Кремля назвал информацию о похищении «фантастической историей». Он сказал, что не в курсе подробностей этой ситуации.

Ранее сообщалось, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос жену Янгулбaева, показав постановление о её приводе как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД республики.

По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание. У представившихся чеченскими силовиками также было постановление о приводе самого Янгулбaева, но исполнить его не смогли из-за статуса судьи в отставке.

Действия силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе сыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаeвы.