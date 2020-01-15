https://static.news.ru/photo/608b6b12-378c-11ea-b6b8-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался за создание института уполномоченного по правам семьи при президенте РФ. По его мнению, это будет способствовать повышению роли семьи в российском обществе.

Поводом для инициативы послужило послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого он затронул вопросы демографии. По словам Кадырова, численность населения и стимулирование рождаемости являются одними из основных условий роста экономики и могущества страны.

Глава Чечни отметил в Telegram, что население республики растёт быстрыми темпами, несмотря на пережитые трагедии и понесённые людские потери. Он заверил, что местные власти продолжат поддерживать многодетные и молодые семьи с целью реализации поставленных президентом задач.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин раскритиковал уровень рождаемости в стране. По его словам, «демографическая ловушка» 90-х оказалась даже хуже, чем в военные годы. Президент призвал повысить коэффициент рождаемости к 2024 году до 1,7 вместо нынешних 1,5.