Кадыров поздравил подписчиков с праздником Ураза-байрам

https://static.news.ru/photo/330c225a-9d1f-11ea-8672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Он отметил, что жители республики достойно выдержали испытания, связанные с коронавирусом.

По его словам, Бог наделил верующих благом совершения добрых дел и помощи нуждающимся в месяц Рамадан.

Мы уповаем только на Его благословение, прося в своих молитвах мира и благополучия для мусульман ЧР, России и всего мира. Также мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом — вирусом COVID-19, — написал он в своём Telegram.

Политик сопроводил пост видеозаписью из Грозного. За кадром слышен голос, однако самого Кадырова на видео нет.

Как писал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно принадлежащий Кадырову, вылетел в Москву из чеченской столицы.

Источники «Интерфакса» сообщили, что у главы региона подозревают коронавирус. По некоторым данным, у политика повреждено около 50% лёгких.