Промежуточные итоги кадетского образования в Москве подвели во время московского городского форума кадетского движения «Честь имею служить Отчизне» в Государственном Кремлёвском дворце. В мероприятии приняли участие 5,5 тысячи кадетов.

Около 87% выпускников столичных кадетских классов в 2019 году связали свою жизнь с силовыми структурами, такие данные сообщил в беседе с NEWS.ru заместитель начальника штаба Юнармии в Москве генерал-майор Геворк Исаханян. Значительная часть из них поступила в различные военные вузы, Академию государственной противопожарной службы МЧС России, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя и другие. Остальные 13% поступили в гражданские вузы, военные дисциплины не пришлись им по душе.

Проект «Кадетский класс в московской школе» реализуется с 2014 года. Его создали по инициативе столичных властей в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор во многих учебных заведениях столицы появились дети в форме, которые обучаются по особой программе. Кроме стандартных предметов им преподают военные дисциплины. Например, основы навигации, робототехнику, защиту населения и объектов от ЧС, основы пилотирования. Также серьезное внимание уделяется физической подготовке.

В июне прошлого года состоялся первый выпуск учеников кадетских классов. Всего школу закончили около 1500 человек по всей Москве.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина, завил об успешности данного эксперимента. Учёба в кадетских классах даёт много преимуществ.

Меня иногда спрашивают:"Вы что, хотите, чтобы все эти ребята стали военными?" Я отвечаю:"Да, наверное, многие из них станут, но это не обязательное условие." Я хочу, в первую очередь, чтобы они были умными, сильными, добрыми. По-настоящему добрым может быть только умный и сильный человек. Исаак Калина руководитель департамента образования и науки города Москвы руководитель департамента образования и науки города Москвы

Около 3700 кадетов сегодня состоят во всероссийском военно-патриотическом общественном движении Юнармия, созданном в 2016 году, сообщил в беседе с NEWS.ru Геворк Исаханян. Его участники также носят военную форму и в свободное от учёбы время обучаются стрелять, оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться по карте. В прошлом году 48 юнармейцев в Москве поступили в военные вузы, сообщил Исаханян.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом обучение в кадетских классах или вступление в Юнармию может быть полезно далеко не каждому ребенку, рассказала NEWS.ru детский психолог Ирина Терентьева. Гармонично будут себя чувствовать там дети дисциплинированные, самостоятельные и организованные. В идеале надо, чтобы военно-патриотические ценности были в почёте у семьи, воспитывались с детства.