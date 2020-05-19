Кабмину предложили разработать программу восстановления доходов россиян

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Члены Совета Федерации предложили правительству РФ разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, снизившегося из-за введённых в целях борьбы с распространением коронавируса ограничений.

Об этом сообщает РИА Новости. Предложение содержится в проекте постановления верхней палаты парламента. В среду в Совфеде должен состояться «правительственный час» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, посвящённый борьбе с последствиями пандемии коронавируса, в ходе которого пройдет обсуждение инициативы сенаторов.

В Совфеде также предлагают внести в стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года задачи по модернизации системы здравоохранения с учётом опыта, полученного в период пандемии.

Как ранее передавал NEWS.ru, рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии COVID-19 предложила увеличить размер пособий для уязвимых слоёв населения.