Кабмину предложили разработать программу восстановления доходов россиян

Члены Совета Федерации предложили правительству РФ разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, снизившегося из-за введённых в целях борьбы с распространением коронавируса ограничений.
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В Совфеде также предлагают внести в стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года задачи по модернизации системы здравоохранения с учётом опыта, полученного в период пандемии.
Как ранее передавал NEWS.ru, рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии COVID-19 предложила увеличить размер пособий для уязвимых слоёв населения.
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