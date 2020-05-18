Кабмин утвердил правила выдачи разрешений на онлайн-торговлю лекарствами

https://static.news.ru/photo/62b07a3e-990e-11ea-be8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правила выдачи разрешений аптекам на осуществление дистанционной продажи лекарств утверждены в России. Об этом расказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он пояснил, что организации, которые захотят получить такое разрешение, должны будут подать заявление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие соответствие аптеки требованиям, указанным в правилах. Решение о выдаче разрешения или отказе в нём будет принято в течение пяти дней.

После этого аптека сможет продавать препараты онлайн или принимать заказы по телефону и доставлять их, — цитирует РИА Новости премьера.

Мишустин отметил, что дистанционная продажа медпрепаратов востребована в условиях пандемии и самоизоляции. При этом подчеркнул, что особое внимание должно уделяться условиям транспортировки лекарств и соблюдению санитарных норм при передаче покупателям.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале апреля президент Владимир Путин подписал закон об онлайн-торговле лекарствами в период эпидемий и ЧС. Документ разрешает продажу рецептурных препаратов, кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих.