Кабмин утвердил правила единовременной выплаты на школьников к 1 сентября

Правительство утвердило правила назначения единовременной выплаты на школьников к началу нового учебного года. Речь идёт о сумме 10 тысяч рублей, которую получат родители всех детей школьного возраста, указ опубликован на сайте кабмина.
Право на единовременную выплату
Такая же помощь предусмотрена инвалидам от 18 до 23 лет, если они учатся в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату могут оформить они сами либо их законные представители.
Эти пособия не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.
Как сообщалось ранее, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что на портале госуслуг с 11 июля в тестовом режиме запускается рассылка автоматических уведомлений для родителей школьников о выплате в 10 тысяч рублей.