Кабмин утвердил правила единовременной выплаты на школьников к 1 сентября

Правительство утвердило правила назначения единовременной выплаты на школьников к началу нового учебного года. Речь идёт о сумме 10 тысяч рублей, которую получат родители всех детей школьного возраста, указ опубликован на сайте кабмина.

Право на единовременную выплату имеют родители, усыновители, попечители и опекуны детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Заявления на это пособие будет принимать ПФР в период с 15 июля по 1 ноября. Деньги семьям начнут перечислять уже 16 августа.

Такая же помощь предусмотрена инвалидам от 18 до 23 лет, если они учатся в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату могут оформить они сами либо их законные представители.

Эти пособия не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.

Как сообщалось ранее, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что на портале госуслуг с 11 июля в тестовом режиме запускается рассылка автоматических уведомлений для родителей школьников о выплате в 10 тысяч рублей.