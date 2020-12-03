Кабмин поддержал законопроект о финансировании митингов из-за рубежа

Российское правительство поддержало законопроект, подразумевающий запрет финансирования митингов и пикетов из иностранных источников.
Это следует из отзыва кабмина, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента.
Инициатива принадлежит депутату от «Единой России» Дмитрию Вяткину. Законопроект предлагает запретить финансирование публичных мероприятий — митингов и демонстраций — из-за рубежа, а также анонимно. Поправки касаются закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Они предусматривают порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения таких мероприятий, процесс расходования полученных в этих целях пожертвований, а также запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников. Целью является обеспечение «прозрачности деятельности организаторов».
Депутат предложил запретить получать деньги на публичные мероприятия от других стран и зарубежных организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, которые выполняют функции иноагента, россиян младше 16 лет и «анонимных жертвователей».
Как писал NEWS.ru, ранее Вяткин внёс в законопроект о том, что люди, которые не имеют права финансировать митинг, могут