Кабмин поддержал законопроект о финансировании митингов из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/bda22a10-3561-11eb-893e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство поддержало законопроект, подразумевающий запрет финансирования митингов и пикетов из иностранных источников.

Это следует из отзыва кабмина, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива принадлежит депутату от «Единой России» Дмитрию Вяткину. Законопроект предлагает запретить финансирование публичных мероприятий — митингов и демонстраций — из-за рубежа, а также анонимно. Поправки касаются закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Они предусматривают порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения таких мероприятий, процесс расходования полученных в этих целях пожертвований, а также запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников. Целью является обеспечение «прозрачности деятельности организаторов».

Депутат предложил запретить получать деньги на публичные мероприятия от других стран и зарубежных организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, которые выполняют функции иноагента, россиян младше 16 лет и «анонимных жертвователей».

Как писал NEWS.ru, ранее Вяткин внёс в законопроект о том, что люди, которые не имеют права финансировать митинг, могут заплатить за это нарушение до 100 тысяч рублей. Проект содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).