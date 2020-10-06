Кабмин назвал страны, чьи граждане смогут получить электронные визы

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Российское правительство опубликовало список государств, чьи граждане смогут с 2021 года получить электронные визы на въезд в Россию.

По данным пресс-службы кабмина, всего в перечень вошли 52 страны, гражданам которых был разрешён въезд в РФ по электронной визе в рамках пилотного проекта, который стартовал в 2017 году. Исключением стал Катар, так как с февраля текущего года между Россией и Катаром действует безвизовый режим.

Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать — по всей стране, — отметили в пресс-службе.

Чтобы получить визу не нужно предоставлять приглашения, бронирования в отелях или иные документы, подтверждающие цель путешествия. Консульский сбор составит $40, для детей до шести лет оформление бесплатное.

В правительстве отметили, что этот шаг поспособствует развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и поможет росту экономики в целом.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранцев в России в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

Электронная виза станет самостоятельной категорией визы наравне с обыкновенной, служебной, транзитной, дипломатической и визой временно проживающего лица. Она будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешённым сроком пребывания по ней в России до 16 суток.