Кабачковая икра — вкус детства на вашей кухне! Простой рецепт

Классическая кабачковая икра — это не просто закуска, а настоящий кулинарный хит, проверенный годами. Идеальная для бутербродов, тарталеток или в качестве гарнира, она покоряет своим насыщенным вкусом и ароматом. А главное — готовится просто из доступных ингредиентов!
Почему этот рецепт стоит попробовать?
✔ Готовится без лишней жидкости благодаря томатной пасте.
✔ Овощи обжариваются по отдельности для более глубокого вкуса.
✔ Идеальная консистенция — нежная, но не водянистая.
✔ Хорошо хранится и подходит для заготовок на зиму.
Ингредиенты
- Кабачки — 1 кг
- Морковь — 230 г
- Лук репчатый — 200 г
- Масло растительное — 100 мл
- Томатная паста — 90 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Яблочный уксус — 1 ст. л.
- Соль — 1,5 ч. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Подготовка овощей: нарежьте кабачки, лук и морковь кусочками. Молодые кабачки можно не чистить.
Обжарка:
- Лук пассеруйте до золотистого цвета.
- Морковь обжарьте до мягкости.
- Кабачки готовьте до легкой прозрачности.
Соединение и тушение: смешайте овощи, тушите 15–20 минут на среднем огне.
Пюрирование: измельчите массу блендером до однородности.
Добавление специй: введите томатную пасту, соль, сахар, тушите 10 минут.
Финальные штрихи: добавьте чеснок, уксус, перец, прогрейте 3 минуты.
Консервация (по желанию): разложите горячую икру в стерилизованные банки и закатайте.
Советы
- Вкус можно корректировать: добавить больше чеснока, перца или зелени.
- Если икра кажется кисловатой, увеличьте количество сахара.
- Подавайте охлажденной с хлебом, яйцами или как соус к мясу.
Попробуйте этот рецепт — и кабачковая икра станет вашей любимой закуской!
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