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18 июля 2025 в 15:21

Кабачковая икра — вкус детства на вашей кухне! Простой рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Классическая кабачковая икра — это не просто закуска, а настоящий кулинарный хит, проверенный годами. Идеальная для бутербродов, тарталеток или в качестве гарнира, она покоряет своим насыщенным вкусом и ароматом. А главное — готовится просто из доступных ингредиентов!

Почему этот рецепт стоит попробовать?

✔ Готовится без лишней жидкости благодаря томатной пасте.
✔ Овощи обжариваются по отдельности для более глубокого вкуса.
✔ Идеальная консистенция — нежная, но не водянистая.
✔ Хорошо хранится и подходит для заготовок на зиму.

Ингредиенты

  • Кабачки — 1 кг
  • Морковь — 230 г
  • Лук репчатый — 200 г
  • Масло растительное — 100 мл
  • Томатная паста — 90 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яблочный уксус — 1 ст. л.
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка овощей: нарежьте кабачки, лук и морковь кусочками. Молодые кабачки можно не чистить.

Обжарка:

  • Лук пассеруйте до золотистого цвета.
  • Морковь обжарьте до мягкости.
  • Кабачки готовьте до легкой прозрачности.

Соединение и тушение: смешайте овощи, тушите 15–20 минут на среднем огне.

Пюрирование: измельчите массу блендером до однородности.

Добавление специй: введите томатную пасту, соль, сахар, тушите 10 минут.

Финальные штрихи: добавьте чеснок, уксус, перец, прогрейте 3 минуты.

Консервация (по желанию): разложите горячую икру в стерилизованные банки и закатайте.

Советы

  • Вкус можно корректировать: добавить больше чеснока, перца или зелени.
  • Если икра кажется кисловатой, увеличьте количество сахара.
  • Подавайте охлажденной с хлебом, яйцами или как соус к мясу.

Попробуйте этот рецепт — и кабачковая икра станет вашей любимой закуской!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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