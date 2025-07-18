Кабачковая икра — вкус детства на вашей кухне! Простой рецепт

Классическая кабачковая икра — это не просто закуска, а настоящий кулинарный хит, проверенный годами. Идеальная для бутербродов, тарталеток или в качестве гарнира, она покоряет своим насыщенным вкусом и ароматом. А главное — готовится просто из доступных ингредиентов!

Почему этот рецепт стоит попробовать?

✔ Готовится без лишней жидкости благодаря томатной пасте.

✔ Овощи обжариваются по отдельности для более глубокого вкуса.

✔ Идеальная консистенция — нежная, но не водянистая.

✔ Хорошо хранится и подходит для заготовок на зиму.

Ингредиенты

Кабачки — 1 кг

Морковь — 230 г

Лук репчатый — 200 г

Масло растительное — 100 мл

Томатная паста — 90 г

Чеснок — 2 зубчика

Яблочный уксус — 1 ст. л.

Соль — 1,5 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка овощей: нарежьте кабачки, лук и морковь кусочками. Молодые кабачки можно не чистить.

Обжарка:

Лук пассеруйте до золотистого цвета.

Морковь обжарьте до мягкости.

Кабачки готовьте до легкой прозрачности.

Соединение и тушение: смешайте овощи, тушите 15–20 минут на среднем огне.

Пюрирование: измельчите массу блендером до однородности.

Добавление специй: введите томатную пасту, соль, сахар, тушите 10 минут.

Финальные штрихи: добавьте чеснок, уксус, перец, прогрейте 3 минуты.

Консервация (по желанию): разложите горячую икру в стерилизованные банки и закатайте.

Советы

Вкус можно корректировать: добавить больше чеснока, перца или зелени.

Если икра кажется кисловатой, увеличьте количество сахара.

Подавайте охлажденной с хлебом, яйцами или как соус к мясу.

Попробуйте этот рецепт — и кабачковая икра станет вашей любимой закуской!

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