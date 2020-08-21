К матери Толоконниковой приходили силовики из-за дела о беспорядках

https://static.news.ru/photo/38dd473c-e3af-11ea-9ec0-fa163e074e61_660.jpg Надежда Толоконникова Фото: Nadya Tolokonnikova/facebook.com

К матери активистки и участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой приходили силовики из-за дела «о массовых беспорядках в Москве». Родительница художницы проживает в Норильске.

Как написала сама Толоконникова в социальной сети, её матери сказали, что активистка является подозреваемой в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице, которые проходили 27 июля 2019 года. Тогда митингующие вышли на улицы Москвы, выступая против недопуска независимых кандидатов на выборы в городскую думу. После этого полиция возбудила уголовное дело.

К моей маме в Норильске приходили участковые и пугали тем, что на меня якобы заведено уголовное дело за организацию массовых беспорядков 27 июля 2019-го. Что вы как эти? Не трогайте родителей, — написала активистка в Twitter и оставила адрес своей электронной почты, на которую правоохранители могут прислать свои вопросы по делу.

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Позднее Толоконникова рассказала журналистам, что силовики не показали её матери документы, а только спрашивали женщину, где её дочь.

21 июня 2020 года силовики задержали бывшего мужа Толоконниковой, участника Pussy Riot Петра Верзилова. Допрашивали его ещё по прошлогоднему делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, он был отпущен в статусе свидетеля. Почти сразу после выхода из отдела полиции у Верзилова произошло столкновение с незнакомым ему мужчиной. Это стало причиной для повторного задержания. Активист провёл ночь в ОВД «Мещанский», только сегодня стало известно, что на него составили протокол по статье 20.1 КоАП за нецензурную брань на улице.

Как ранее писал NEWS.ru, 15 июля в Санкт-Петербурге напали на московскую активистку и подругу Верзилова Маргариту Коновалову. Её облили «смесью шоколада, уксуса, сока и чего-то ещё».