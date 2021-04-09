«Известия»: авиасообщение с Турцией ограничат из-за COVID-19

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Российские власти планируют с 12 апреля ограничить авиасообщения с Турцией из-за распространения коронавируса, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе и в двух крупнейших туроператорах.

По данным издания, российская сторона собирается запретить чартерные рейсы в страну. Кроме того, предполагается введение обязательного 14-дневного карантина для людей, приезжающих из Турции.

Однако власти собираются сохранить часть вывозных рейсов из этой страны. Таким образом, полного закрытия авиасообщения не планируется, говорится на сайте газеты.

Официального подтверждения этой информации сейчас нет.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в авиационной и туристической отраслях в курсе возможного прекращения полётов в Турцию. Они уже готовятся к введению властями дополнительных мер, направленных на предотвращение новой волны коронавируса, о которых говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

В России в настоящее время выявлено свыше 100 случаев заражения британским штаммом коронавируса и 10 — южноафриканским. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего новые разновидности вируса в РФ завозятся именно из Турции, писал NEWS.ru.