«Измучили детей»: учитель об идее Путина снизить число контрольных в школе

Число контрольных работ в школе нужно снижать, рассказал NEWS.ru заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров, комментируя соответствующее поручение президента России Владимира Путина. Преподаватель отметил, что и дети, и родители, и педагоги «измучены валом проверочных» заданий и призвал освободить их из этого «плена».

Стресс и подготовка к этим работам отвлекает от изучения текущего материала. Их результат не отражает уровень действительных знаний. На них строилась система рейтингов, баллов, которыми отчитывались образовательные учреждения. Если этим озаботились в Кремле, то хотелось бы, чтобы забота дошла до реального воплощения, и учеников освободили из плена постоянных тестов, — добавил спикер.

Он подчеркнул, что контрольные работы должны проводиться, но умеренно — не стоит давать проверочный тест, если тема ещё не освоена, или когда дети изучали её в качестве домашнего задания.

Сейчас наметился такой крен — ученик осваивает тему дома с родителями, репетиторами, а в школе дают контрольную, как дети там что-то изучили. Школа всё больше и больше превращается в проверяющую, а не обучающую организацию. Мы видим, и я вижу по собственным ученикам, сколько даётся заданий. И тут же к ним идёт выполнение тестов. А где же объяснение? Где рассказ педагога. Этот крен существенный, — считает Снегуров.

По мнению собеседника, контрольные работы, «приходящий сверху, от администрации», стоит давать раз в полгода или в триместр, не нарушая процесс обучения. Снегуров уверен, что такой режим не лишит детей мотивации.

Одна контрольная не должна напрыгивать на другую, чтобы у ученика не было по пять работ в день. Я вижу, что дети в начальных классах, начиная со второго, страдают от этого. Нам объясняют, что это подготовка к ЕГЭ. Но сама эта система порочна, мне кажется, поэтому зачем готовить к этой порочной системе. Контрольные больше для проверяющих организаций. Их составляют люди, отчуждённые от школьников и педагогов, — отметил Снегуров.

Уменьшить число контрольных работ в школах поручил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ руководителя государства размещён на сайте Кремля. Также в документе отмечается необходимость обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и учёта актуальности задач мониторинга качества образования. Данное распоряжение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и руководству регионов. Ответственны за выполнение указа министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров отметил, что «мы сейчас переживаем эпоху агрессии виртуального мира». Ситуацию, по его мнению, усугубила пандемия COVID-19. Особенно это касается детей — они стали чаще отвлекаться и обращаться внимание на гаджеты, считает педагог. Дабы избежать такого и защитить детей, спикер посоветовал родителям самим «не отрываться от реального мира».