Избившие пациентку ярославские санитары избежали наказания

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Ярославский суд прекратил рассмотрение дела в отношении экс-санитаров местной психиатрической больницы Василия Голубева и Вадима Соловьёва, которые избили пациентку в лифте. Причиной стало примирение сторон, рассказали ТАСС в пресс-службе областного суда.

Дело рассматривалось мировым судьёй судебного участка № 4 Фрунзенского судебного района Ярославля по статье об умышленном причинении здоровья.

Уголовное дело <...> прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшей, — рассказали в суде.

Инцидент произошёл в ночь на 23 августа. В Сети появились кадры, на которых видно, как двое мужчин силой удерживают в лифте девушку с завязанными руками, при этом периодически наносят ей удары в живот и по голове. Сама девушка пытается сопротивляться и громко кричит.

После этого местный СУ СК завёл уголовные дела по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь».

Избивших девушку врачей уволили из больницы. 27 августа Ленинский районный суд признал необходимость госпитализации пациентки в недоборовольном порядке, 7 сентября её выписали.