Избившего росгвардейца боксёра Кушиташвили попросили наказать условно

https://static.news.ru/photo/55f27c12-f344-11ea-b0ac-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Прокурор попросил 235-й гарнизонный военный суд Москвы приговорить к условному сроку двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который обвиняется в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Ожидается, что вердикт будет вынесен 10 сентября.

По мнению гособвинителя, спортсмену следует назначить наказание по совокупности преступлений в виде трёх лет лишения свободы условно, сообщает ТАСС.

Боксёр свою вину признал полностью и в ходе предварительного следствия возместил пострадавшему силовику ущерб.

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны в ночь на 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в хранении наркотиков. При этом боксёр оказал сопротивление силовикам, в результате чего один сотрудник Росгвардии получил перелом носа. По данным следствия, спортсмен дважды ударил его кулаками по лицу.

При обыске у Кушиташвили нашли и изъяли 0,61 грамма кокаина. Наркотик был также обнаружен в анализе мочи спортсмена. Тренер боксёра выступил в его защиту. Он заявил, что Кушиташвили не принимает наркотики и назвал результаты экспертизы провокацией.

Как писал ранее NEWS.ru, боксёр будет работать волонтёром в рамках программы Федерации бокса России. Там отметили, что готовы помочь спортсмену перевоспитаться, если он этого хочет.