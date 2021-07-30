Первую партию пресной воды добыли из скважин под Азовским морем

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первая партия пресной воды уже добыта из скважин под Азовским морем. Её качество проверят в лаборатории Москвы, передаёт РИА Новости.

Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. <...> Вода там точно есть, другой вопрос — качество, — сказал он.

Вице-премьер отметил, что таким образом Крым обеспечен пресной водой на два года. Тем не менее в республике готовят установку по опреснению воды. Это позволит обеспечить крымчан бесперебойными поставками питьевой воды.

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с РФ в 2014-м Киев прекратил водоснабжение республики. Вопрос поставок ресурса решался за счёт подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, за последний год изрядно обмелевших из-за недостаточного количества осадков.

Из-за трудной ситуации с водой в некоторых районах Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение в Симферополе главным образом теперь ориентировано на артезианские источники.

Ранее журналист Дмитрий Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым.