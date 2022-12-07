Из России выдворят американского проповедника

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г. Хабаровск

Проживавший в Советско-Гаванском районе Хабаровского края американский проповедник будет выдворен по решению суда из России, сообщили в региональном МВД. Он обязан покинуть страну из-за нарушения правил пребывания. В ведомстве подчеркнули, что мужчина выполнял «религиозную проповедническую деятельность».

По решению суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, и пребывание его на территории РФ признано незаконным. В отношении него назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей с административным выдворением, — говорится в сообщении.

Мужчина 69 лет прибыл в Советско-Гаванский район по гостевой визе и встал на миграционный учет, однако в нарушение целей пребывания он вел религиозную проповедническую деятельность среди местной общины пятидесятников.

Ранее Центральный районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор гражданину США Роберту Гилману по делу о нападении на сотрудника полиции. Ему назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы. На таком наказании американцу настаивало обвинение. В срок заключения ему будет засчитано время пребывания под арестом. Гилман свою вину не признает.