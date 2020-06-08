Ивану Глазунову присвоили звание «Народный художник России»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоение звания «Народный художник РФ» для ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ивана Глазунова. Соответствующий документ был размещён на интернет-портале правовой информации.
За большие заслуги в области изобразительного искусства присвоить почетное звание «Народный художник РФ» Глазунову Ивану Ильичу — художнику, ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», город Москва, — цитирует указ РИА Новости.
Живописец Иван Глазунов проживает в Москве. Его работы находятся в государственных и частных собраниях, в России и за рубежом.
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