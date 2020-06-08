Ивану Глазунову присвоили звание «Народный художник России»

Россияне должны продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений. Такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой, когда вы находитесь в людных местах, которые вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам...