https://static.news.ru/photo/8d92c43c-679a-11ea-bdbd-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Ротенберг Фото: most.life

Предприниматель Аркадий Ротенберг удостоен звания Герой Труда за строительство Крымского моста. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

За особые трудовые услуги в строительстве Крымского моста присвоить звание Героя Российской Федерации Ротенбергу Аркадию Романовичу, предпринимателю, общественному деятелю, — говорится в указе.

Ротенберг является учредителем компании «Стройгазмонтаж», которая стала единственным подрядчиком по проектированию и строительству Крымского моста. На открытии моста в мае 2018 года Аркадий Ротенберг заявил, что эксплуатационный срок сооружения составит 100 лет.

Как писал NEWS.ru ранее, новый российский мегапроект, которым является строительство скоростной трассы от Крымского моста до Краснодара, обойдётся российскому бюджету почти в 100 млрд рублей. Данная сумма потребуется на возведение дороги длиной 119 км. Первый участок в 68 км, который начнут строить со стороны моря, пройдёт от развязки Краснодар — Керчь и Новороссийск — Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289 и дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск.