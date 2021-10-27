IT-специалистки заявили о дискриминации на работе

Большинство работающих в области IT россиянок (90%) регулярно слышат мнение, что это «не женское» дело. При этом каждая четвёртая сталкивается с утверждением, что она лишь украшение коллектива. Такие данные получила международная школа программирования «Алгоритмика», сообщило издание «Газета.Ru».

35% IT-специалисток встречались с тем, что их не воспринимают всерьёз, а 30% слышали, что работодатели не рассматривают женщин на позиции в сфере информационных технологий.

Чувствуют себя некомфортно в мужском коллективе из-за гендерных стереотипов 40% опрошенных, и особенно актуально это для девушек до 24 лет. Среди них каждая вторая призналась , что хотела бы учиться и работать в целиком женском коллективе.

Среди интересующихся IT-сферой респонденток высокая конкуренция со стороны мужчин останавливает каждую девятую. Самое интересное направление для опрошенных девушек — Frontend-разработка, её выбрала каждая вторая.

Опрос проводился в октябре 2020 года, в нём участвовали 1200 девушек, связанных с IT-сферой.

Ранее сообщалось, что женщины вдвое чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при устройстве на работу. Представителям обоих полов почти в половине случаев (49%) отказывали из-за возраста.