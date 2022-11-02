IT-эксперт объяснил, как вычислить бота при общении в Сети IT-эксперт Магомедов: бота можно вычислить с помощью юмора, опечаток и неожиданных вопросов

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Вычислить бота при общении в Сети можно с помощью юмора и сарказма — искусственный интеллект (ИИ) будет отвечать на шутки со всей обстоятельностью, рассказал Lenta.ru IT-эксперт Шамиль Магомедов. Бот также не способен распознать высказывание, в котором были совершены опечатки или орфографические ошибки, поэтому проверить собеседника можно, написав сообщения с переставленными буквами, рассказал специалист. Помимо этого, ИИ можно задать неожиданный и не связанный с темой вопрос — он ответит на него без удивления.

Можно также посреди разговора задать неожиданный вопрос, никак не связанный с обсуждаемой темой. Скорее всего, ИИ мгновенно переключится на новую тему, не удивившись и не посмеявшись — в отличие от реального человека — над вашей переменчивостью, — указал IT-эксперт.

Магомедов рассказал, что боты дадут содержательный ответ даже на сообщение, состоящее из знака препинания и числа, — они не удивляются таким сообщениям и продолжают беседу как ни в чем не бывало. Кроме того, ИИ отвечает на сообщения гораздо быстрее обычного человека — это отличительная особенность ботов, пояснил специалист.

В общении с искусственным интеллектом важно соблюдать элементарные правила цифровой гигиены: не сообщать личную информацию, не делиться данными банковских карт и так далее, — предупредил Магомедов.

Гендиректор группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов ранее рассказал, что в последнее время растёт популярность схем кибермошенничества, построенных на социальной инженерии, воздействующих на любопытство людей и страх неопределённости. По его словам, речь идёт о рассылках по электронной почте с кричащими заголовками, содержащими, например, оценку геополитической или экономической ситуации в стране. Эксперт отметил, что к таким сообщениям прикрепляют ссылки, при переходе по которым пользователь рискует стать жертвой кибермошенника.